При взрывах на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

Коломбо, Шри-Ланка, , 12:08 — REGNUM Среди погибших в серии взрывов на Шри-Ланке обнаружено 35 граждан других государств. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на представителя местной полиции.

21 апреля в нескольких городах Шри-Ланки прогремела серия взрывов: в нескольких католических церквях и отелях.

По данным местных СМИ, к 11:03 мск количество жертв взрывов достигло 185 человек, ещё 499 — госпитализированы.

Отметим, 21 апреля христиане-католики праздную Воскресение Христово.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе назвал серию взрывов «трусливой атакой» на народ Шри-Ланки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что среди пострадавших на Шри-Ланке нет граждан России.

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