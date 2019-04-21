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При взрывах на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

Происшествия

Общее количество жертв серии взрывов достигло 185 человек

Коломбо, Шри-Ланка, 21 апреля 2019, 12:08 — REGNUM  Среди погибших в серии взрывов на Шри-Ланке обнаружено 35 граждан других государств. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на представителя местной полиции.

21 апреля в нескольких городах Шри-Ланки прогремела серия взрывов: в нескольких католических церквях и отелях.

По данным местных СМИ, к 11:03 мск количество жертв взрывов достигло 185 человек, ещё 499 — госпитализированы.

Отметим, 21 апреля христиане-католики праздную Воскресение Христово.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе назвал серию взрывов «трусливой атакой» на народ Шри-Ланки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что среди пострадавших на Шри-Ланке нет граждан России.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Среди пострадавших на Шри-Ланке граждан России нет

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Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
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