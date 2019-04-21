Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
12:58:46 МСК

Серия взрывов на Шри-Ланке унесла жизнь 185 человек

Происшествия

Госпитализировано 499 человек

Серия взрывов на Шри-Ланке унесла жизнь 185 человек
fietzfotos
Вечная память

Коломбо, Шри-Ланка, 21 апреля 2019, 12:04 — REGNUM  Число жертв серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке 21 апреля, достигло 185 человек. Об этом сообщает местный телеканал News 1st.

Взрывы прогремели в нескольких городах Шри-Ланки, в том числе в нескольких католических церквях и отелях. По состоянию на 13:33 по местному времени (11:03 мск) число жертв достигло 185 человек, госпитализировано — 499.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке нет граждан России.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Шри-Ланки решительно осудил атаку на церкви и отели в день Пасхи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить