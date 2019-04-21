На крышу здания посольства Венесуэлы в Москве залез неизвестный

Москва, , 11:42 — REGNUM Неизвестный мужчина забрался на крышу здания посольства Венесуэлы в Москве во 2-м Троицком переулке 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, здание посольства оцеплено сотрудниками полиции. Мужчина не реагирует на требования спуститься, полицейские готовятся к задержанию правонарушителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале официальные сайты посольств Венесуэлы в ряде стран подверглись кибератаке. Отмечается, что атаке подверглись сайты посольств в России, Китае, Иране, Чили, Перу, Мексике и Боливии.

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