Премьер Шри-Ланки решительно осудил атаку на церкви и отели в день Пасхи

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:18 — REGNUM Атаку на церкви и отели на Шри-Ланке осудил премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе. Об этом он написал 21 апреля на своей странице в Twitter.

Политик назвал серию взрывов, в результате которых погибли десятки людей, «трусливой атакой» на народ Шри-Ланки и подврг произошедшее решительному осуждению.

Кроме того, Ранил Викрамасингхе призвал всех жителей страны быть едиными и сильными в это трагическое время и предостерёг от распространения лживой информации и спекуляций в связи с произошедшем.

Также политик заявил, что правительство Шри-ланки предпринимает все шаги для сдерживания ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибло 160 человек, ранения получили более 360.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что среди погибших и пострадавших в серии взрывов на Шри-Ланке граждан России нет.

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