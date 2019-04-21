Очевидцы опубликовали видео с места одного из взрывов на Шри-Ланке

Коломбо, Шри-Ланка, , 10:50 — REGNUM Кадры со следами разрушений здания отеля Shangri-La Hotels в столице Шри-Ланки Коломбо опубликовал пользователь социальной сети Tiwtter vijay bala.

На опубликованных кадрах запечатлено трёхэтажное здание, окна второго этажа выбиты, внутри помещения видны разрушенные элементы конструкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке прогремело несколько взрывов, часть из которых произошла в католических церквях во время проведения пасхальных служб.

Согласно последним данным телеканала News 1st, число жертв серии взрывов достигло 160 человек. Ещё более 360 человек получили ранения.

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