Падение крупного светящегося объекта зафиксировали в Нижегородской области

Нижний Новгород, 21 апреля 2019, 10:01 — REGNUM Падение крупного светящегося объекта зафиксирована видео жители Нижегородской области. Видео было выложено в социальные сети поздно вечером 20 апреля.
Видеорегистратор одного из пользователей социальной сети зафиксировал появление и пролёт на большой скорости крупного светящегося небесного тела.
Данное явление наблюдали жители многих населённых пунктов региона, в том числе Автозавода, Доскина, Арзамаса.
Официальных комментариев по данному происшествию пока нет. О каких-либо последствиях небесного явления, взрывах и разрушениях, которые могли возникнуть при падении неизвестного объекта, тоже не сообщается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пролёте болида над Красноярском. По словам учёных, небесное тело сгорело в атмосфере.
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