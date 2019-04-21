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Падение крупного светящегося объекта зафиксировали в Нижегородской области

Происшествия

Пролёт небесного тела наблюдали жители нескольких городов региона

Нижний Новгород, 21 апреля 2019, 10:01 — REGNUM  Падение крупного светящегося объекта зафиксирована видео жители Нижегородской области. Видео было выложено в социальные сети поздно вечером 20 апреля.

Видеорегистратор одного из пользователей социальной сети зафиксировал появление и пролёт на большой скорости крупного светящегося небесного тела.

Данное явление наблюдали жители многих населённых пунктов региона, в том числе Автозавода, Доскина, Арзамаса.

Официальных комментариев по данному происшествию пока нет. О каких-либо последствиях небесного явления, взрывах и разрушениях, которые могли возникнуть при падении неизвестного объекта, тоже не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пролёте болида над Красноярском. По словам учёных, небесное тело сгорело в атмосфере.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные: в небе над Красноярском пролетел болид

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