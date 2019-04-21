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Число жертв серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 160 человек

Происшествия

Раненных — более 360

Число жертв серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 160 человек
TechLine
Скорая помощь

Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля 2019, 09:44 — REGNUM  Число жертв серии взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек. Более 360 человек получили ранения. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает телеканал News 1st.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу шесть взрывов прогремели на Шри-Ланке. Три взрыва произошли в католических церквях в тот момент, когда там проходили пасхальные службы. Ещё три взрыва прогремели в отелях класса «люкс».

Сперва сообщалось о 42 погибших и около 300 раненных. Сейчас число жертв возросло до 160 человек. Раненных — более 360 человек.

Среди погибших и раненных есть иностранные граждане. Известно и гибели как минимум четырех граждан Китая.

Посольство России выясняет, были ли среди погибших и пострадавших граждане России. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

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Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
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