Число жертв серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 160 человек

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:44 — REGNUM Число жертв серии взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек. Более 360 человек получили ранения. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает телеканал News 1st.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу шесть взрывов прогремели на Шри-Ланке. Три взрыва произошли в католических церквях в тот момент, когда там проходили пасхальные службы. Ещё три взрыва прогремели в отелях класса «люкс».

Сперва сообщалось о 42 погибших и около 300 раненных. Сейчас число жертв возросло до 160 человек. Раненных — более 360 человек.

Среди погибших и раненных есть иностранные граждане. Известно и гибели как минимум четырех граждан Китая.

Посольство России выясняет, были ли среди погибших и пострадавших граждане России. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.