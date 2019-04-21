Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
09:51:09 МСК

Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы

Происшествия

Посольство России выясняет, были ли среди погибших и пострадавших от серии взрывов на Шри-Ланке граждане РФ

Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы
Жертвы

Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля 2019, 09:23 — REGNUM  Среди погибших и пострадавших в результатет шести взрывов на острове Шри-Ланка есть иностранные граждане. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил журналистам министр экономических реформ Шри-Ланки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу шесть взрывов прогремели на острове Шри-Ланка. Три взрыва произошли в католических церквях, где в этот момент проходили пасхальные службы. Ещё три взрыва прогремели в отелях класса «люкс».

На данный момент известно о как минимум 42 погибших и почти 300 раненных. Число жертв терактов может возрасти.

ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя отвественность за серию терактов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Серия взрывов на Шри-Ланке 21 апреля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить