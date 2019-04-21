Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:23 — REGNUM Среди погибших и пострадавших в результатет шести взрывов на острове Шри-Ланка есть иностранные граждане. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил журналистам министр экономических реформ Шри-Ланки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу шесть взрывов прогремели на острове Шри-Ланка. Три взрыва произошли в католических церквях, где в этот момент проходили пасхальные службы. Ещё три взрыва прогремели в отелях класса «люкс».

На данный момент известно о как минимум 42 погибших и почти 300 раненных. Число жертв терактов может возрасти.

ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя отвественность за серию терактов.