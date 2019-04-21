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В соцсетях появились фото с места взрыва в церкви в столице Шри-Ланки

Происшествия

Всего на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов

Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля 2019, 09:14 — REGNUM  В социальных сетях появились фотографии с места одного из взрывов на острове Шри-Ланка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремели сразу шесть взрывов. Были подорваны три католические церкви, в которых проходили пасхальные службы и три отеля класса «люкс».

На данный момент сообщается о как минимум 42 погибших и почти 300 раненных.

В социальной сети Twitter появились кадры с места взрыва в церкви Святого Антония в столице Шри-Ланки Коломбо.

https://twitter.com/aashikchin/status/1119812803446157312

Ответственность за серию терактов пока не взяла на себя ни одна из известных террористических группировок.

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