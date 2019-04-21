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В Руанде нашли тела 15 человек, утонувших при опрокидывании катера

Происшествия

Погибшие переданы властям Демократической Республики Конго

Кигали, 21 апреля 2019, 09:04 — REGNUM  Тела 15 человек, погибших при кораблекрушении на озере Киву обнаружили власти Руанды у берега, принадлежащего стране. Об этом 20 апреля сообщило агентство «Синьхуа».

Сообщается, что властями Руанды были обнаружены тела 13 женщин, одного ребёнка и мужчины. Тела погибших были извлечены из озера Киву в районе города Рабаву, который находится на границе Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК).

Точное число погибших при кораблекрушении остаётся неизвестным. Власти ДРК официально подтвердили информацию о 104 погибших.

Общее число найденных тел погибших не сообщается. Поисково-спасательные работы в районе кораблекрушения продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о кораблекрушении у берегов ДРК. Опрокидывание лодки произошло 17 апреля в восточной части ДРК на озере Киву. Точное число людей, бывших на лодке в момент крушения неизвестно, так как не все пассажиры были зарегистрированы. Власти сообщили о 150 пропавших, при этом 35 человек удалось спасти.

Читайте ранее в этом сюжете: После кораблекрушения на озере Киву в Конго пропали без вести 150 человек

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Кораблекрушения
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