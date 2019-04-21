ЛНР: войска Украины дважды за сутки нарушили режим перемирия

Луганск, , 08:30 — REGNUM Дважды за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня военнослужащие Украины. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

При обстрелах территории ЛНР украинские войска, в нарушение всех договорённостей о перемирии, применяли миномёты калибром 120 мм и 82 мм.

Боевиками Украины были обстреляны позиции Народной милиции в районе населённых пунктов Пришиб и Калиново.

В результате обстрелов никто из военнослужащих ЛНР и гражданского населения не пострадал. Разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало об активизации в ЛНР перед выборами президента Украины разведчиков и снайперов ВСУ. Кроме того, как сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР, на прифронтовой территории замечены сотрудники СБУ Украины, которые принуждают военнослужащих ВСУ голосовать за действующего президента Петра Порошенко.

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