Серия землетрясений произошла у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 07:47 — REGNUM У берегов Камчатки произошла целая серия землетрясений с максимальной магнитудой 5,5. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Серия землетрясений произошла в акватории Тихокого океана у берегов Камчатки. Эпицентр землетрясений находился в 88 километрах юго-западнее села Никольское Алеутского муниципального района. Село расположено на острове Беринга. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

В населенных пунктах землетрясение не ощущалось, заявили в МЧС.

Стоит отметить, что в этом же районе землетрясение магнитудой 5,5 проиходило 17 апреля.