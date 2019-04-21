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Серия землетрясений произошла у берегов Камчатки

Происшествия

Опасности для населенных пунктов нет

Серия землетрясений произошла у берегов Камчатки
SuricataJ
Бухта Буяна, Алеутский район, о. Беренга

Петропавловск-Камчатский, 21 апреля 2019, 07:47 — REGNUM  У берегов Камчатки произошла целая серия землетрясений с максимальной магнитудой 5,5. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Серия землетрясений произошла в акватории Тихокого океана у берегов Камчатки. Эпицентр землетрясений находился в 88 километрах юго-западнее села Никольское Алеутского муниципального района. Село расположено на острове Беринга. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

В населенных пунктах землетрясение не ощущалось, заявили в МЧС.

Стоит отметить, что в этом же районе землетрясение магнитудой 5,5 проиходило 17 апреля.

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Землетрясения
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