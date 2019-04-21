Колонна миссии ООН в Мали подверглась нападению боевиков

Бамако, , 07:35 — REGNUM Колонна Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) подверглась нападению боевиков в Мали. Об этом сказано в опубликованном 20 апреля заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, которое размещено на сайте организации.

Неизвестные напали на миротворцев, когда они в составе организованной колонны направлялись из города Дуэнца в деревню Бони в районе Мопти в Мали. Нападавшие использовали самодельное взрывное устройство.

В результате нападения погиб один миротворец из Египта, ещё четверо получили ранения. При нападении миротворцы казали активное сопротивление нападавшим. Один из злоумышленников был убит, ещё восемь боевиков задержаны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокие соболезнования семье погибшего миротворца и правительству Египта. Кроме того, Гутерриш резко осудил атаку боевиков и призвал правительство Мали установить организаторов нападения и привлечь их к ответственности как можно скорее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на миротворцев в Мали. В результате нападения погибли три миротворца. Ответственность за атаку никто на себя не взял.

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