С пострадавшими от пожаров в Забайкалье работают психологи

Чита, , 06:51 — REGNUM Только 39 из более 300 оставшихся без крова после пожаров жителей Забайкалья находятся сейчас в пунктах временного пребывания. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, многие покинувшие свое жильё граждане разъехались по родственникам.

Тем не менее, с момента возникновения чрезвычайной ситуации психологи МЧС России оказывают поддержку, специалисты круглосуточно работают на телефоне «горячей линии» и выезжают в пункты временного размещения эвакуированных.

«В первые сутки чрезвычайной ситуации психологи, дежурящие на телефоне «горячей линии» и выполняющие свои прямые обязанности, принимали сообщения о пожарах и возгораниях и передавали их на центральный пункт пожарной связи. Они разъясняли людям текущую обстановку, меры безопасности», — пояснили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 19 апреля 2019 года в Забайкальском крае из-за шквалистого ветра с порывами до 40 метров в секунду начались пожары. К настоящему времени известно, что они возникли в 14 населённых пунктах восьми районов края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек. Также известно о 29 пострадавших. Четверых самых тяжёлых из них при помощи санавиации переправили в Читинский ожоговый центр. Действует режим ЧС.