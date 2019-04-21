Четверо забайкальцев находятся в крайне тяжёлом состоянии после пожаров

Чита, , 06:37 — REGNUM От природных пожаров в Забайкалье пострадали 29 человек, восемь из них госпитализированы, сообщает сегодня, 21 апреля, региональное министерство здравоохранения со ссылкой на сотрудников Центра медицины катастроф.

Известно, что состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё двух — крайне тяжёлое, у остальных — средней степени тяжести. Все они получили серьёзные термические травмы.

«Площадь поражения кожного покрова составляет от 10 до 50%. У многих ожоги функционально-значимых зон — конечностей, лица. Кроме того, тяжёлые больные имеют поражения дыхательных путей, что осложняет лечение», — пояснил главный врач городской клинической больницы №1 Читы Фёдор Чепцов.

Он также отметил, что психологическое самочувствие у людей подавленное, они тяжело переносят случившееся.

Минздрав Забайкалья приводит рассказ о случившемся двух пациентов — братьев Жигжигдэй. По их словам, степной пожар пришёл в считанные минуты, предположительно со стороны Монголии, и чабанская стоянка, где они работали, сразу вспыхнула.

«Мы кинулись открывать ворота, чтобы выпустить скот, а ветер переменил направление, и огонь нас накрыл. Пламя сразу обожгло лицо и руки. Дальше мы ничего не могли разобрать: ветер усилился, наверное, до 40 метров в секунду, было ничего не видно, летел пепел, камни, песок. Еле выбрались», — сказали братья. Оказывается, до больницы они добрались на попутной машине.

Напомним, масштабные степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля. Сильный шквалистый ветер и травяные палы способствовали тому, что в огне сгорели более 100 домов, более 300 человек остались без крова. Также уничтожено 12 животноводческих стоянок, погибло 30 голов крупного рогатого скота. В крае действует режим ЧС.