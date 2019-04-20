Рослесхоз усилил меры для недопущения лесных пожаров

Чита, , 20:35 — REGNUM Быстрое таяние снега, сухая погода, порывистый ветер и человек со спичками, которому мешает прошлогодняя трава, вот условия для возникновения шквалистых пожаров. Опасная ситуация возникла в Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Оренбургской, Амурской областях. Наблюдение диспетчерских служб показывает возникновение термоточек, которые могут перерасти в крупные возгорания.

Как сообщает пресс-службе Рослесхоза, каждый год в середине апреля ситуация повторяется. Люди пытаются сжечь накопившийся за зиму мусор и освободить поля от прошлогодней травы. Специально устраивать пожары никто не хочет, но ситуация, при сильных порывах ветра, может просто выйти из — под контроля. Именно по такому сценарию на минувших днях развивались пожары в 14 поселках Забайкалья.

Ежедневно ИСДМ-Рослесхоз регистрирует на территории регионов России рост термоточек, идентифицируемых региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства на землях сельхозназначения и других территориях. Термоточки зарегистрированы и на территории Забайкальского края, Амурской, Рязанской, Смоленской, Нижегородской, Оренбургской областей. А это высокие риски для населенных пунктов, объектов экономики, лесных территорий. Переходы огня несанкционированных палов травы приводят к возникновению лесных пожаров, могут привести к возгоранию промышленных и сельскохозяйственных объектов, перекинуться на жилые постройки.

Оперативный штаб Рослесхоза поручил всем региональным лесным ведомствам усилить межведомственное взаимодействие с территориальными органами МВД, МЧС России и органами местного самоуправления обеспечить патрулирование лесов и прилегающих территорий по недопущению перехода в лес огня.

В целом лесопожарная обстановка в регионах России находится на контроле лесопожарных служб. По решению руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика силы авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» приведены в повышенную готовность.