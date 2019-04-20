На территории музея-усадьбы Рериха в Ленобласти произошёл пожар

Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM Старинное здание амбара на территории музея-усадьбы Рериха было уничтожено пожаром в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 00:37 мск 20 апреля. Произошло возгорание в одноэтажном деревянном здании амбара, расположенном на территории музея-усадьбы Рериха в деревне Извара Ленинградской области.

По данным ГУ МЧС, пожар был ликвидирован полностью в 01:41 мск. При этом отмечается, что здание сгорело полностью за четыре минуты. Здание было неэксплуатируемым, пострадавших при пожаре нет.

Здание амбара относилось к памятникам культуры регионального значения. Оценку последствий пожара предстоит дать специальной комиссии.

Старинная усадьба Извара была приобретена Константином Рерихом, отцом Николая Рериха в 1872 году. Родители Рериха владели усадьбой в течение 28 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовно-процессуальной проверке, начатой в Калужской области по факту пожара в старинной деревянной усадьбе, являвшейся памятником культуры федерального значения.

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