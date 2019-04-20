В Париже в ходе акции «желтых жилетов» задержали более 180 человек

Париж, , 17:55 — REGNUM В Париже были задержаны почти 190 человек, которые принимали участие в акции протеста «желтых жилетов». Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на префектуру полиции.

«Правоохранительные органы провели задержания 189 человек на улицах столицы… — передает вещатель. — По крайней мере, 110 человек были помещены под стражу».

Как передавало ИА REGNUM, 20 апреля во Франции проходит очередная акция протеста «желтых жилетов». Митингующие выступают против соцполитики главы государства Эммануэля Макрона и его правительства.

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