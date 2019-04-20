Агрессивный слон в Индии затоптал пять человек

Нью-Дели, , 17:57 — REGNUM Пять человек были затоптаны насмерть агрессивным слоном в Индии. Об этом 20 апреля сообщает издание Hindu.

Слон совершил нападения на людей в двух деревнях в штате Орисса. Сначала животное напало на семью в деревне Сандха в ночь с 18 на 19 апреля. Люди спали на веранде, когда произошло нападение на них агрессивного слона. Три человека скончались на месте.

Позднее в этой же деревне жертвой животного стала ещё одна женщина. Затем слон направился в соседнюю деревню Сантапада, откуда, спустя некоторое время, поступила информация ещё об одном погибшем, личность которого пока не установлена.

Представитель Общества дикой природы Орисса (WSO) призвал власти отловить животное, чтобы предотвратить дальнейшие нападения. По мнению представителя WSO, слон очень агрессивен и будет пытаться и дальше нападать на людей.

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