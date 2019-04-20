«Единая Россия» оказывает помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Чита, , 17:38 — REGNUM Партия «Единая Россия» оказывает помощь жителям Забайкальского края, пострадавшим в результате пожаров. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. В настоящее время представители партии в Забайкальском крае организовали сбор средств первой необходимости для погорельцев. Премьер-министр, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев уже поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров.

«Многие люди потеряли в огне все, что у них было — жильё, домашнее хозяйство и в буквальном смысле остались на выжженной земле. Им нужна крыша над головой, одежда, предметы первой необходимости. Школьникам надо помочь закончить учебный год. Мы со вчерашнего дня организовали сбор помощи для людей, которые пострадали в результате пожаров в Забайкалье. В местных и региональном отделениях организованы пункты сбора предметов первой необходимости для погорельцев», — сказал Андрей Турчак.

Он добавил, что с учетом масштабов бедствия, Забайкалью в одиночку сложно будет справиться со стихией.

«Сегодня наша главная задача — помочь тем, кто остался один на один с бедой. Мы приложим все силы, задействуем все партийные ресурсы для того, чтобы оказать помощь пострадавшим людям. Чужой беды не бывает, и мы должны помочь пострадавшим от пожаров справиться с ней. «Единая Россия» привлекла к оказанию помощи депутатов из Забайкальского края всех уровней — местных, региональных, депутатов Государственной Думы», — сказал секретарь Генсовета партии.

В настоящее время Забайкальское региональное отделение «Единой России» открыло несколько пунктов сбора вещей для пострадавших. Вещи можно привезти по адресу: г. Чита, ул. Анохина, 67. Пункты приема также открыты в Балейском районе:

с.Унда, Дом культуры, ул. Энергетиков, 1а;

г.Балей, комитет образования, ул. Витимская, 16;

г.Балей, отдел социальной защиты населения ул. Ведерникова, 5;

Агинское, ул. Клименко, 13 Добросклад

КЦСОН «Наран» с. Дульдурга, ул.40 лет Октября, 6;

КЦСОН «Элбэк» п. Могойтуй, ул. Кооперативная, 5.

С начала пожаров в Забайкалье количество получивших различные термические травмы возросло до 27 человек. Госпитализировано семь человек. Число погорельцев более 400 человек, в том числе дети. Огонь уничтожил более 100 домов, а также несколько животноводческих стоянок.

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