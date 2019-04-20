Неизвестный мужчина в Москве стрелял из окна по детям

Москва, , 17:44 — REGNUM Стрельбу по детям открыл неизвестный мужчина на северо-западе Москвы. об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Информация о причинении двум несовершеннолетним телесных повреждений поступила в полицию в 14:34. Пострадавшие были отправдены на медицинское освидетельствование.

По предварительной информации, подростки были ранены из пневматического оружия. При этом очевидцы утверждают, что стрельбу по деям вёл неизвестный мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Полицией приняты меры к розыску злоумышленника. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о дорожном конфликте на юго-востоке Москвы, переросшем в инцидент со стрельбой. По счастливой случайности никто не пострадал.

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