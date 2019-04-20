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Власти Забайкалья: очаги возгорания в населённых пунктах ликвидированы

Происшествия

Исключение – населённый пункт Шара, в котором пожар пока только локализован

Чита, 20 апреля 2019, 17:17 — REGNUM  В правительстве Забайкальского края прокомментировали обстановку в регионе, серьёзно пострадавшем от пожаров. По данным властей, на данный момент все очаги возгорания в населённых пунктах ликвидированы, за исключением н. п. Шара, где пожар пока только локализован.

Для стабилизации пожарной обстановки в Забайкалье усиливается группировка МЧС. В регион прибыли два самолёта Бе-200 ЧС и два вертолёта Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами. Воздушные суда готовы вылететь на защиту населённых пунктов от пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за штормового ветра в Забайкалье 19 апреля степные палы и возгорания перешли на населённые пункты. Огнём уничтожены 111 домов, из них 91 жилой дом, 20 нежилых домов. В числе потерпевших — несколько сотен человек. Как уточнили в правительстве края, ссылаясь на информацию краевого главка МЧС, в пунктах временного размещения находятся 39 человек, в том числе 19 детей. Сгорело 12 животноводческих стоянок, погибло 30 голов крупного рогатого скота.

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Пожары в Забайкалье 19 апреля 2019 года
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