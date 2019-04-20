Власти Забайкалья: очаги возгорания в населённых пунктах ликвидированы

Чита, , 17:17 — REGNUM В правительстве Забайкальского края прокомментировали обстановку в регионе, серьёзно пострадавшем от пожаров. По данным властей, на данный момент все очаги возгорания в населённых пунктах ликвидированы, за исключением н. п. Шара, где пожар пока только локализован.

Для стабилизации пожарной обстановки в Забайкалье усиливается группировка МЧС. В регион прибыли два самолёта Бе-200 ЧС и два вертолёта Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами. Воздушные суда готовы вылететь на защиту населённых пунктов от пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за штормового ветра в Забайкалье 19 апреля степные палы и возгорания перешли на населённые пункты. Огнём уничтожены 111 домов, из них 91 жилой дом, 20 нежилых домов. В числе потерпевших — несколько сотен человек. Как уточнили в правительстве края, ссылаясь на информацию краевого главка МЧС, в пунктах временного размещения находятся 39 человек, в том числе 19 детей. Сгорело 12 животноводческих стоянок, погибло 30 голов крупного рогатого скота.

Читайте ранее в этом сюжете: Оперативный штаб Рослесхоза поручил Забайкалью усилить патрулирование лесов