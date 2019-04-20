Взорвавшийся противотанковый заряд вызвал пожар на частной земле в Латвии

Рига, , 16:46 — REGNUM Пожар на частной территории вызвал взрыв противотанкового заряда в ходе учений на военном полигоне в Адажи в Латвии. Об этом 20 апреля сообщило информагентство LETA со ссылкой на представителя Национальных вооруженных сил (НВС) республики Сандру Брале.

ЧП произошло около 11:00 (мск) 19 апреля во время военных учений на полигоне в Адажи. В ходе запуска противотанкового снаряда из-за технической неполадки произошло возгорание на территории за пределами полигона, принадлежащей частному лицу.

В результате пожара выгорела лесная вырубка на площади около 600 кв. метров. Пожар был потушен с привлечением ресурсов НВС.

Представители НВС связались с владельцем территории, чтобы решить вопрос компенсации потерь и извиниться за произошедшее. В связи с инцидентом НВС начата служебная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве гранаты в одной из квартир многоэтажного дома в городе Колпино, входящем в состав Санкт-Петербурга. В результате ЧП один человек погиб, один был госпитализирован с ранением.

Читайте ранее в этом сюжете: В пригороде Петербурга в квартире взорвалась граната: есть убитый и раненый