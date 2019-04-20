В Калужской области начата проверка по факту пожара в старинной усадьбе

Калуга, , 16:25 — REGNUM В Калужской области по материалам, размещенным в средствах массовой информации, об уничтожении в результате пожара усадьбы XIX века в деревне Панское Малоярославецкого района, организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

Как сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, по предварительным данным, деревянная усадьба, построенная в 1810—1814 годах дворянином, генералом Дмитрием Ивановичем Кудрявцевым, в стиле Александровского ампира, являлась памятником архитектуры федерального значения. С начала 90-х годов имение пустовало и разрушалось. В результате пожара главное здание усадьбы сохранить не удалось.

По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям органов власти по осуществлению ими мер по охране усадьбы от уничтожения и защите от негативного воздействия внешней среды.