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Свадебная вечеринка в Канаде закончилась травмами для 18 человек

Происшествия

Один из пострадавших госпитализирован в критическом состоянии

Оттава, 20 апреля 2019, 16:37 — REGNUM  Восемнадцать человек получили травмы во время свадебной вечеринки в Канаде из-за обрушения веранды дома. Об этом 20 апреля сообщил телеканал CBC.

Происшествие случилось 19 апреля, во время шумного празднования свадьбы в городе Лэнгли, расположенном в провинции Британская Колумбия в Канаде.

На веранде дома, где происходило празднование, в какой-то момент собралось более 100 человек гостей. Конструкция не выдержала веса людей и обрушилась В результате травмы получили 18 человек.

Основная часть пострадавших получили переломы. Все получившие травмы были госпитализированы. Один из пострадавших был доставлен в больницу воздушным транспортом в критическом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 13 человек в ЮАР в результате обрушенияцеркви в провинции Квазулу-Наталь. Ещё 29 человек получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение церкви в ЮАР: погибли 13 человек

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