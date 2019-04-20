Свадебная вечеринка в Канаде закончилась травмами для 18 человек

Оттава, , 16:37 — REGNUM Восемнадцать человек получили травмы во время свадебной вечеринки в Канаде из-за обрушения веранды дома. Об этом 20 апреля сообщил телеканал CBC.

Происшествие случилось 19 апреля, во время шумного празднования свадьбы в городе Лэнгли, расположенном в провинции Британская Колумбия в Канаде.

На веранде дома, где происходило празднование, в какой-то момент собралось более 100 человек гостей. Конструкция не выдержала веса людей и обрушилась В результате травмы получили 18 человек.

Основная часть пострадавших получили переломы. Все получившие травмы были госпитализированы. Один из пострадавших был доставлен в больницу воздушным транспортом в критическом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 13 человек в ЮАР в результате обрушенияцеркви в провинции Квазулу-Наталь. Ещё 29 человек получили ранения.

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