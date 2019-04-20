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В одном из баров Москвы подрались полицейские. Главк начал проверку

Происшествия

Начальников виновных в драке накажут

Москва, 20 апреля 2019, 16:01 — REGNUM  Столичная полиция начала проверку по факту драки между сотрудниками полиции на юге Москвы. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Драка между сотрудниками полиции произошла в одном из баров на улице Борисовские Пруды на юге города. В драке участвовали сотрудники полиции, которые находились в свободное от службы время в гражданской одежде.

Часть драки попала на видео. Благодаря этому удалось установить, что в драке участвовали сотрудники уголовного розыска, участковый и сотрудники ДПС.

информация о пострадавших не уточняется.

Сейчас столичный главк проводит доследственную проверку. Руководители виновных сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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