В одном из баров Москвы подрались полицейские. Главк начал проверку

Москва, , 16:01 — REGNUM Столичная полиция начала проверку по факту драки между сотрудниками полиции на юге Москвы. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Драка между сотрудниками полиции произошла в одном из баров на улице Борисовские Пруды на юге города. В драке участвовали сотрудники полиции, которые находились в свободное от службы время в гражданской одежде.

Часть драки попала на видео. Благодаря этому удалось установить, что в драке участвовали сотрудники уголовного розыска, участковый и сотрудники ДПС.

информация о пострадавших не уточняется.

Сейчас столичный главк проводит доследственную проверку. Руководители виновных сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.