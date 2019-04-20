Оперативный штаб Рослесхоза поручил Забайкалью усилить патрулирование лесов

Чита, , 15:33 — REGNUM Оперативный штаб Рослесхоза поручил Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Оренбургской, Амурской областям, а также Забайкальскому краю усилить патрулирование лесов и сопредельных территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в ФБУ «Авиалесоохрана».

Что касается Забайкалья, в ведомстве уточнили, что причиной пожаров в 14 населённых пунктах края стали самовольные палы травы, мусора в условиях штормового ветра.

ИСДМ-Рослесхоз ежедневно регистрирует на территории регионов России рост термоточек, идентифицируемых региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства на землях сельхозназначения и иных категорий. Специалисты объясняют, что эти термоточки фактически являются несанкционированными палами сухой растительности. Они представляют серьёзную опасность для лесов, населённых пунктов и объектов экономики.

По решению руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, силы авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» приведены в повышенную готовность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 14 населённых пунктов Забайкальского края накрыло огнём. Сгорели более 100 строений, 27 человек получили травмы. В регионе действует режим ЧС. По состоянию на вечер 20 апреля пострадавшими от перехода огня на населённые пункты считаются более 400 человек. Списки постоянно уточняются.

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