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Семь человек погибли в результате ДТП на Филиппинах

Происшествия

Ещё 15 человек получили травмы

Семь человек погибли в результате ДТП на Филиппинах
Brian Evans
Опасная дорога. Филиппины

Манила, 20 апреля 2019, 15:50 — REGNUM  Семь человек погибли, 15 пострадали в результате падения грузовика с обрыва на Филиппинах. об этом 20 апреля сообщает агентство Philippine News Agency.

Авария произошла в районе города Табук в провинции Калинга на севере Филиппин. По предварительной информации, грузовик по неустановленной пока причине потерял управление и упал с высоты около пяти метров.

В результате падения на месте скончались четыре человека, ещё трое умерли в госпитале. Среди погибших было двое детей семи и 12 лет.

Ещё 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Швеции, в которое попал автобус с туристами из Норвегии. Пострадали четыре человека. Причины аварии устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции

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Дорожно-транспортные происшествия
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