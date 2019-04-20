Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Вашингтон, 20 апреля 2019, 15:16 — REGNUM Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек. Об этом 20 апреля сообщил портал 10news.
Две девочки четырнадцати лет, учащиеся средней школы в городе Эйвон Парк были задержаны полицией 17 апреля после обращения учительницы, которой удалось узнать о планах подростков. Педагог обратила внимание на очень нервное поведение подростков при поисках некой папки в её кабинете.
Как рассказала учительница, её внимание особенно привлекла фраза одной из учениц о том, что она постарается обратить всё в шутку, если папку найдут.
Преподаватель сама позднее нашла папку, в которой были восемь писем, подробно описывающих планы по убийству и похищению людей.
Каждой школьнице предъявлены обвинения по девяти пунктам в покушении на тяжкое преступление (преднамеренное убийство) и по трём пунктам в заговоре с целью похищения людей.
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