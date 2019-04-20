Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек. Об этом 20 апреля сообщил портал 10news.

Две девочки четырнадцати лет, учащиеся средней школы в городе Эйвон Парк были задержаны полицией 17 апреля после обращения учительницы, которой удалось узнать о планах подростков. Педагог обратила внимание на очень нервное поведение подростков при поисках некой папки в её кабинете.

Как рассказала учительница, её внимание особенно привлекла фраза одной из учениц о том, что она постарается обратить всё в шутку, если папку найдут.

Преподаватель сама позднее нашла папку, в которой были восемь писем, подробно описывающих планы по убийству и похищению людей.

Каждой школьнице предъявлены обвинения по девяти пунктам в покушении на тяжкое преступление (преднамеренное убийство) и по трём пунктам в заговоре с целью похищения людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поджоге здания еврейского университета «Торат Хаим» в Московской области. Совершившие злодеяние разыскиваются.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция выясняет, кто поджог здание еврейского университета «Торат Хаим»