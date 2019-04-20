В Забайкалье составили предварительные списки пострадавших от пожаров

Чита, , 15:12 — REGNUM Забайкальское министерство труда и соцзащиты составило предварительные списки граждан, пострадавших при пожарах. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в правительстве Забайкальского края.

По состоянию на 17 часов (местн.) 20 апреля, пострадавшими от перехода огня на населённые пункты считаются более 400 человек. Списки постоянно уточняются.

По словам зампредседателя краевого правительства Аягмы Ванчиковой, на местах созданы специальные комиссии, организован обход семей, пострадавших от пожаров. Некоторые из них разместились в пунктах временного пребывания, другие — у родственников. Специалисты, в том числе психологи, работают с каждым пострадавшим. Также составляются списки граждан для определения потребности в материальной и финансовой помощи.

«Информация из некоторых районов ещё поступает — сказывается отсутствие связи, электроснабжения в некоторых населенных пунктах», — подчеркнула Ванчикова.

«Что касается финансовой помощи, мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшие дни люди получили выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 000 рублей», — резюмировала чиновница.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Забайкалье 19 апреля ландшафтные пожары из-за шквалистого ветра перекинулись на населённые пункты. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек, в том числе 39 детей, 27 человек получили травмы. В регионе действует режим ЧС.

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