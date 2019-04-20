Суббота, 20 Апреля 2019 года
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Террористы напали на административное здание в Кабуле

Происшествия

Пострадали как минимум шесть человек

Кабул, 20 апреля 2019, 15:07 — REGNUM  Здание министерства коммуникационных и информационных технологий в Афганистане подверглось атаке боевиков. Об этом 20 апреля сообщил телеканал 1TV.

Несколько человек, включая трёх террористов-смертников напали на здание министерства в Кабуле. Нападение началось со взрыва, прогремевшего около 11:40 утра по местному времени.

Сотрудники правоохранительных органов вступили с боевиками в перестрелку и ликвидировали двух нападавших. Все находившиеся в здании министерства были эвакуированы.

Сообщается, что в результате нападения террористов были ранены как минимум шесть мирных жителей. Они госпитализированы.

В настоящее время операция по зачистке территории от боевиков продолжается. Здание министерства коммуникационных и информационных технологий, а также близлежащие районы оцеплены.

Ранее ИА REGNUM сообщало об операции по предотвращению теракта на территории афганской провинции Нангархар в результате действий Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: В афганской провинции Нангархар предотвращен теракт

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