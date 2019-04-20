Неустановленные злоумышленники ограбили храм в Башкирии

Стерлитамак, Башкирия, , 14:12 — REGNUM Храм в Башкирии был ограблен неизвестными злоумышленниками. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Сообщение о преступлении поступило в ночь с 19 на 20 апреля. Неустановленные злоумышленники, напав на храм в городе Стерлитамаке, похитили ящик с пожертвованиями прихожан.

По предварительной информации при нападении пострадал сторож храма. Ему были причинены теесные повреждения. Охранник был госпитализирован.

Сумма похищенного устанавливается. В настоящее время идёт розыск нападавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на храм в Алексеевском женском монастыре в городе Углич Ярославской области. Неизвестные злоумышленники повредили чудотворную икону в храме и украли золотые украшения.

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