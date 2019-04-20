Забайкалье в огне: пожар подступает к Харанорскому угольному разрезу

п.г.т. Забайкальск, Забайкальский край, , 14:55 — REGNUM Очевидцы на канале «Чита.ру» сообщают о степном пожаре в непосредственной близости от Харанорского угольного разреза (Борзинский район Забайкальского края): в мае 2018 года он едва не сгорел вместе со всеми угольными пластами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вот так, спокойно, сам по себе идёт степной пожар в направлении разреза и никого это не интересует», — говорится за кадром видео, опубликованном ИА «Чита.ру».

Напомним, пожар на одном из крупнейших угольных месторождений Забайкалья произошёл в начале мая 2018 года, потребовалось несколько суток чтобы потушить огонь.

Тем временем, судя по видеокадрам, снятым в районе с системы пограничного контроля КНР и России, открытым огнём подыхает пограничная территория, огонь всё ещё представляет угрозу Забайкальску.

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Напомним, с 19 апреля 2019 года в Забайкальском крае из-за шквалистого ветра в 14 населённых пунктах начались пожары. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек (в том числе 39 детей), 27 человек получили травмы. Действует режим ЧС. Усилить группировку спасателей в Забайкалье распорядился российский президент Владимир Путин.