Полностью потушен пожар возле посёлка на юге Забайкалья

Чита, , 13:46 — REGNUM Пожар возле посёлка Чиндант на юге Забайкальского края полностью ликвидирован пожарными расчетами мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в регионе. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба округа.

Вблизи посёлка Чиндант Борзинского района Забайкалья произошло возгорание сухой травы. Степной пожар нёс угрозу для гражданского населения.

Для борьбы со степным пожаром были направлены расчеты пожарной команды мотострелкового соединения. Была осуществлена проливка территории, в настоящее пожар полностью ликвидирован.

В регионе осуществляется мониторинг пожароопасной обстановки специально назначенными патрульными командами. В круглосуточном режиме несут дежурство пожарные автомобили.

Напомним, степные пожары в Забайкальском крае бушуют с 19 апреля. В регионе установлен режим ЧС. В огне сгорели более 100 строений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что от пожаров в Забайкалье пострадало 27 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Потерпевшими от степных пожаров признали более 340 человек.

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