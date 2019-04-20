Забайкальским погорельцам пообещали быстро восстановить паспорта

Чита, , 12:53 — REGNUM ГУ МВД по Забайкальскому краю пообещало в кратчайшие сроки восстановить паспорта пострадавших от пожаров жителей региона. В официальной информации по этому поводу сказано, что жители трёх районов, которые утратили свои документы, освобождаются от уплаты государственной пошлины.

«Пострадавшим в чрезвычайной ситуации жителям Забайкалья, за получением данной государственной услуги необходимо обратиться в ближайшее территориальное подразделение по вопросам миграции независимо от места жительства. Организация работы подразделений по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю будет осуществляться в предстоящие выходные дни с 9:00 до 18:00 часов», — пояснили в полиции.

Напомним, из-за пожаров, начавшихся в Забайкалье 19 апреля, в огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек (в том числе 39 детей), 27 человек получили травмы. В регионе введён режим ЧС.