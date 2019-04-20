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Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в Кемеровской области

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в Кемеровской области
Иллюстрация: 42.mchs.gov.ru
Кемеровские пожарные

Кемерово, 20 апреля 2019, 12:46 — REGNUM  Три человека погибли в результате пожара в жилом частном доме в Кемеровской области. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по Кемеровской области 19 апреля в 21:40 (17:40 мск). Возгорание произошло в частном доме на улице Лобановской в городе Перекопьевск Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован в 21:40 (17:40 мск), к тушению пожара привлекались 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

На месте пожара были обнаружены тела трёх человек: двух мужчин и одной женщины. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Предполагается, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём, либо неисправность электропроводки. Предварительно установлено, что накануне пожара погибшие злоупотребляли алкогольными напитками. В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при пожаре в Самарской области. Причина пожара устанавливается.

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Пожары в жилых домах
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