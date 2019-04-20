В Забайкалье может сгореть посёлок Кличка

п. Кличка, Забайкальский край, , 11:44 — REGNUM Из-за бушующих в Забайкалье степных пожаров и шквалистого ветра возникла угроза перехода огня на дома в посёлке Кличка Приаргунского района. Как сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на ГУ «Забайкалпожспас», в 16:09 местного времени боевые расчеты трёх пожарных частей выехали на ликвидацию огня, пожару присвоен повышенный номер сложности.

Известно, что задействовать пока удалось лишь пять единиц техники. В ликвидации ЧП принимают участие личный состав пожарных подразделений и добровольцы.

Напомним, пожары в Забайкалье бушуют с 19 апреля 2019 года. К настоящему времени известно, что они возникли в 14 населённых пунктах восьми районов края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек (в том числе 39 детей), 27 человек получили травмы. В регионе действует режим ЧС.