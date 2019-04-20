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Беременная тюменка истязала детей сожителя

Происшествия

Женщина осуждена на три года лишения свободы, но остаётся на свободе до достижения её ребёнком 14-летнего возраста

р-н Омутинский, Тюменская область, 20 апреля 2019, 12:48 — REGNUM  В Тюменской области осуждена женщина, систематически истязавшая двух малолетних детей своего сожителя. На данный момент осуждённая является матерью шестимесячного ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Омутинского районного суда.

В течение года, начиная с августа 2018-го женщина на почве личных неприязненных отношений, которые были вызваны нежеланием нести обязанность по воспитанию и содержанию детей сожителя, наносила школьникам побои руками, ремнём и скалкой по разным частям тела, таскала за волосы.

В суде было установлено, что дети избивались по любому незначительному поводу. К примеру, девочка была избита скалкой за то, что слишком долго шла из школы, мальчика сожительница отца била по пальцам за плохо выполненную, на её взгляд, домашнюю работу. Женщина запрещала детям видеться с бабушкой и дедушкой. Если мальчик и девочка нарушали запрет, женщина наносила им побои.

Обвиняемая признала вину в судебном заседании. Решением Омутинского районного суда суда женщина признана виновной по ч.2 ст.117 («Истязание»).

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Исполнение решения суда отсрочено до достижения её шестимесячным ребёнком, который родился 14 ноября 2018 года, четырнадцатилетнего возраста.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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