Количество пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27

Чита, , 11:33 — REGNUM Пожары в Забайкалье, возникшие в результате палов и шквалистого ветра, не прекращаются, растёт число пострадавших. По данным официального сайта региона, в настоящее время различные термические травмы получили 27 человек. Семеро госпитализированы. В тяжёлом состоянии находятся двое забайкальцев, состояние средней степени тяжести установлено у шестерых человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тем временем, бригады специалистов санитарной авиации регионального Центра медицины катастроф двумя вертолетами МИ-8 транспортировали в Читинский ожоговый центр восемь человек, получивших травмы из-за пожаров, случившихся в Борзинском, Ононском и Агинском районах края. Как отметил и. о. министра здравоохранения региона Александр Мироманов, все пациенты доставлены без ухудшения состояния здоровья.

Напомним, с 19 апреля 2019 года в Забайкальском крае из-за шквалистого ветра с порывами до 30 метров в секунду начались пожары, объявлен режим ЧС. К настоящему времени известно, что горели 14 населённых пунктов в восьми районах края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек (в том числе 39 детей).