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Потерпевшими от степных пожаров в Забайкалье признали более 340 человек

Происшествия

Среди потерпевших — 53 ребёнка

Потерпевшими от степных пожаров в Забайкалье признали более 340 человек
Алексей Протопопов. Погорельцы. 1883

Чита, 20 апреля 2019, 11:12 — REGNUM  342 человека были признаны потерпевшими от степных пожаров в Забайкальском крае. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Среди 342 потерпевших — 53 ребёнка. При этом в пунктах временного размещения находятся 55 человек, среди них 21 ребёнок.

Кроме того, по последним данным, от огня пострадали 27 человек.

Напомним, что степные пожары начались в забайкальском крае 19 апреля. Увеличению площади пожаров способствовал шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду. В огне сгорели более 100 строений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что несмотря на введённый в Забайкальском крае режиме ЧС, ГУ МЧС РФ по региону ещё ни разу с 08:05 по местному времени не проинформировало о происходящем, на сайте ведомства отсутствует информация о реальном количестве очагов возгорания и пострадавших.

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Пожары в Забайкалье 19 апреля 2019 года
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