После ЧП в общежитии в Великом Новгороде проверят все аналогичные дома

Великий Новгород, , 11:06 — REGNUM В Великом Новгороде после обрушения потолка в доме №2 по улице Локомотивной обследуют все дома с деревянными перекрытиями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, такое поручение дал мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин по итогам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Градоначальник также побывал в самом доме, где произошло ЧП и встретился с жильцами общежития.

Как выяснилось, 70% собственников в доме не проживают, комнаты сдают.

«В комнате на втором этаже, которая выходит в коридор, где частично обрушилось перекрытие, проживает один человек. Он переехал временно к родственникам. В отселении остальных граждан пока необходимости нет, но если таковая возникнет, им будет предоставлено жилье из маневренного фонда в соответствии с нормативами для таких ситуаций», — сообщили в мэрии.

По словам начальника городского Управления капитального строительства Александра Васильева, в самом доме приняты необходимые противоаварийные меры: устанавливаются деревянные опоры, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение перекрытия. Стоимость восстановительных работ определит техническая экспертиза. Деньги на её проведение и ремонт (предварительно, около 380 тыс. рублей) выделят из резервного фонда администрации Великого Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом на Локомотивной, 2, построен в 1955 году и аварийным не считался. Перекрытие на втором этаже дома обрушилось в общий коридор общежития около 12:00 12 апреля. На этот момент в доме находилось 18 человек, в том числе ребёнок, все были эвакуированы. Никто из жильцов не пострадал.

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