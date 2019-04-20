Забайкалье в огне: школу превратили во временный пункт для погорельцев

Чита, , 10:51 — REGNUM Министерство образования Забайкальского края пока не располагает данными о том, что в результате масштабных пожаров в регионе вышла из строя хотя бы одна образовательная организация. Тем не менее, в Александрово-Заводском районе, где от пожара пострадало село Чидагатай, пришлось временно пожертвовать образовательным процессом ради размещения в здании школы временного пункта приема жителей села. Такой вывод можно сделать из официального сообщения профильного министерства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«После косметической обработки здания учебный процесс будет возобновлен 22 апреля — пострадавшие жители в течение 20 и 21 апреля будут направлены в другие социальные объекты», — пояснил министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских.

Напомним, с 19 апреля 2019 года в Забайкальском крае из-за шквалистого ветра с порывами до 30 метров в секунду начались пожары. К настоящему времени известно, что они возникли в 14 населённых пунктах восьми районов края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек (в том числе, 39 детей), 23 человека получили травмы.

Также известно, что все руководители краевых учреждений образования имеют четкие инструкции по действию в чрезвычайных ситуациях. В Борзинском районе школьники, чьи дома сгорели продолжат обучение, им будет оказана помощь одеждой и школьными принадлежностями.