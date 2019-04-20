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Два человека погибли при пожаре в Самарской области

Происшествия

Причина пожара устанавливается

Два человека погибли при пожаре в Самарской области
Иллюстрация: 34.mchs.gov.ru
Ликвидация пожара

Самара, 20 апреля 2019, 10:24 — REGNUM  Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Самарской области. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре была получена в региональном отделении ГУ МЧС в 04:54 по местному времени. Возгорание произошло в жилом частном доме, расположенном на улице Хлеборобов в селе Пестравка Пестравского микрорайона Самарской области.

Площадь частного дома, где произошёл пожар, составила 42 кв. метра. В ликвидации пожара принимали участие 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 05:27.

При пожаре погибла женщина 1956 года рождения и мужчина, личность которого устанавливается.

Причина и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели людей, устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в частном доме в посёлке Шишкин Лес в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы. Информации о пострадавших не поступало.

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Пожары в жилых домах
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