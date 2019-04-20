В Мексике неизвестные расстреляли семейный праздник, погибли 13 человек

Мехико, , 10:02 — REGNUM В Мексике в результатет стрельбы в городе Минатилан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики) погибли 13 человек. Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошел вечером 19 апреля во время семейного торжества в одном из заведений города. Группа неизвестных вооруженных людей пришла на праздник и попросила встречи с хозяином заведения. Затем злоумышленники открыли огонь по всем присутствовавшим.

В результатет нападения погибли семь мужчин, пять женщин и один ребенок. Ещё четыре человека получили ранения.

Мотивы нападавших пока не известны.

Стоит отметить, что штат Веракрус считается одним из самых опасных регионов Мексики.