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В Мексике неизвестные расстреляли семейный праздник, погибли 13 человек

Происшествия

Мотивы нападавших не известны

Мехико, 20 апреля 2019, 10:02 — REGNUM  В Мексике в результатет стрельбы в городе Минатилан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики) погибли 13 человек. Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошел вечером 19 апреля во время семейного торжества в одном из заведений города. Группа неизвестных вооруженных людей пришла на праздник и попросила встречи с хозяином заведения. Затем злоумышленники открыли огонь по всем присутствовавшим.

В результатет нападения погибли семь мужчин, пять женщин и один ребенок. Ещё четыре человека получили ранения.

Мотивы нападавших пока не известны.

Стоит отметить, что штат Веракрус считается одним из самых опасных регионов Мексики.

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