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В Казахстане перевернулся автобус, погибли 11 человек

Происшествия

ДТП произошло на юге республики

Астана, 20 апреля 2019, 09:32 — REGNUM  Пассажирский автобус перевернулся на одной из автодорог в Казахстане, погибли 11 человек. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около пяти часов утра 20 апреля в Кордайском районе Джамбульской области. На 181-м километре автодороги Алма-Ата — Ташкент легковой автомобиль Toyota Camry врезался в припаркованный у дороги грузовик. Следом за Toyota Camry следовал пассажирский автобус, его водитель попытался избежать столкновения, но в итоге опрокинул машину.

На месте происшествия погибли восемь человек, затем ещё трое скончались в больнице. ранения получили 29 человек.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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