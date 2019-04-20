В юго-восточном Забайкалье полностью сгорело село Тасырхой

Чита, , 09:34 — REGNUM Погодные условия не способствуют локализации пожаров в Забайкалье. Сильный, шквалистый ветер раздувает потушенный было огонь во многих населённых пунктах и в степи. Как сообщают «Вести-Чита», степные пожары в юго-восточном Забайкалье продолжают бушевать. Статистика ЧП, произошедших в регионе 19 апреля, напоминает фронтовые сводки.

В Борзинском районе полностью сгорело село Тасырхой, а также частично уничтожены населённые пункты Хада-Булак и Чиндант. Запах гари здесь чувствуется практически повсеместно.

«По Борзе прокатился шквал огня сплошной, первую волну мы успели как-то выстоять, но после обеда одновременно загорелся Чиндант, Хадабулак жилые дома», — пояснил начальник Борзинского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Спиридонов.

Тем временем, судя по фотографиям и видео ИА «Чита.ру», вновь обострилась ситуация в рабочем посёлке Забайкальск (Забайкальский район), который накануне вечером удалось отстоять от степного пожара. Местные говорят, что активно горит в районе Системы — так называют сооружения на госгранице с Китаем. Из видеокадров очевидцев видно сплошную стену из чёрного дыма с огнём.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 19 апреля 2019 года в Забайкальском крае из-за шквалистого ветра с порывами до 30 метров в секунду начались пожары. Они возникли в 14 населённых пунктах восьми районов края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек. Также известно о более 10 пострадавших.