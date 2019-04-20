Чита, , 08:08 — REGNUM

Число пострадавших от природных пожаров в Забайкальском крае возросло до 23 человек. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне число пострадавших от природных пожаров в Забайкальском крае составляло 18 человек. Теперь их число возросло до 23 человек.

Семерым пострадавшим потребовалась госпитализация. 13 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Детей среди пострадавших нет. Погибших также нет.

Отмечается, что два самолета санитарной авиации Центра медицины катастроф эвакуируют пострадавших в Читу для госпитализации в ожоговый центр.

Ранее МЧС сообщало, что от природных пожаров в Забайкальском крае пострадали 14 населенных пунктов. В них повреждения получили 152 дома, из них жилых — 98. В Забайкалье объявлен режим чрезвычайной ситуации. В ближайшие дни ситуация останется тяжелой — в регионе ожидается теплая сухая погода с сильным ветром, порывы которого будут достигать 28 метров в секунду. Всё это способствует очень быстрому распространению огня.