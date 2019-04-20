Забайкалье в огне: юго-восток горит от Степи до Борзи

Чита, , 09:01 — REGNUM Из-за не утихающего шквалистого ветра обстановка с пожарами в Забайкалье по-прежнему остаётся напряжённой. В регионе действует режим ЧС. Неутешительные известия приходят из Борзинского района. Как сообщил «Вечорке» его глава Юрий Сейфулин, огонь распространяется очень быстро и непредсказуемо, степные палы уже затронули несколько сёл.

«Юго-восток горит от станции Степь до Борзи, может сейчас пал ушел и на Забайкальск. Такая сейчас обстановка», — пояснил глава.

По его словам, пожары идут со всех сторон, подступают также к Чинданту и Хада-Булаку.

Напомним, с 19 апреля пожарами в Забайкалье охвачены 14 населённых пунктов в восьми районах края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек. Также известно о более 10 пострадавших. Самых тяжёлых из них при помощи санавиации переправили в Читинский ожоговый центр. Действует режим ЧС. Усилить группировку спасателей в Забайкалье распорядился российский президент Владимир Путин.