Авиабазе запретили тушить степные пожары: Забайкалье чуть не потеряло село

село Гавань, Забайкальский край, , 07:13 — REGNUM Если бы не отзывчивость сотрудников Читинской авиабазы охраны лесов, село Гавань в Кыринском районе Забайкальского края могло сгореть в пламени степного пожара, накрывшего регион 19 апреля. Как сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на главу Кыринского района Любовь Сакияеву, согласно действующему законодательству, районным подразделениям этого предприятия запрещено тушить степные пожары.

«Мы уже от Москвы по шапке получали за то, что тушили степь. Поэтому мы по сути сидим и ждем пока степной пожар не станет лесным», — поясняют в Читинской авиабазе.

О причинах ЧП в Гавани Любовь Сакияева пояснила, что 19 апреля на сопке перед райцентром тлела свалка. Когда подул ветер с порывами 25 метров в секунду, тление обернулось степным пожаром, который тут же устремился в сторону населённого пункта.

«Сотрудники авиабазы добровольно пошли со всеми тушить пожар. Для москвичей, придумывающих законы, далеких от реальности, подчеркиваю — именно добровольно они тушили наш степной пожар. И мы сообща ликвидировали его», — заявила Любовь Сакияева.

Напомним, масштабные пожары в Забайкалье начались 19 апреля из-за шквалистого ветра с порытыми до 30 метров в секунду. В огне сгорело более 100 строений, более 300 человек остались без жилья. Число пострадавших превысило 10 человек. Четверо при помощи санавиации эвакуированы в Читинский ожоговый центр. Российский президент Владимир Путин распорядился усилить группировку МЧС в регионе. Но использование авиации для тушения огня пока затруднено из-за сильного ветра.

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