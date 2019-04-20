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При пожаре на нефтехимическом предприятии в Татарии пострадали 17 человек

Происшествия

Четверо из них — в тяжелом состоянии

Нижнекамск, Татария, 20 апреля 2019, 05:35 — REGNUM  При пожаре на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарии пострадали 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Ранее, в районе 17:00 по московскому времени, на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание на заводе по производству изопрена-манометра во время ремонтных работ. Пожар был ликвидирован к 17:36 по московскому времени. В результате пожара пострадали 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В минздраве сообщили, что восемь пострадавших уже доставлены в Нижнекамскую центральную многопрофильную больницу. Четверо пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Набережные Челны.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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