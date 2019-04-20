При пожаре на нефтехимическом предприятии в Татарии пострадали 17 человек

Нижнекамск, Татария, , 05:35 — REGNUM При пожаре на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарии пострадали 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Ранее, в районе 17:00 по московскому времени, на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание на заводе по производству изопрена-манометра во время ремонтных работ. Пожар был ликвидирован к 17:36 по московскому времени. В результате пожара пострадали 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В минздраве сообщили, что восемь пострадавших уже доставлены в Нижнекамскую центральную многопрофильную больницу. Четверо пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Набережные Челны.